VENEZIA - Poco più di 400 servizi giornalistici in 15 mesi, pressoché tutti molto critici nei riguardi dell'operato di Carlo Bramezza. È su questa mole di programmazione televisiva, contenuta prevalentemente all'interno del Tg Bassano su Rete Veneta, che si fonda l'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Serena Chimichi a carico di Giovanni Jannacopulos. La prospettazione condivisa dal giudice per le indagini preliminari Matteo Mantovani è di un «costante e seriale attacco» al direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana, anche se la difesa la respinge, tanto che l'avvocato Andrea Balbo ha già annunciato ricorso al Riesame contro la misura interdittiva applicata all'81enne.



L'IPOTESI

In questa vicenda sono cruciali le date. L'ipotesi di reato contestata a Jannacopulos è di minaccia a pubblico ufficiale continuata, «per costringere» Bramezza «a compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio in base alle sue perentorie richieste (relative a spostamenti di personale medico o alla concessione di aspettative per suoi conoscenti) basate su finalità personali e non istituzionali e quindi ad asservire la propria funzione alle sue richieste e all'abbandono della carica». Secondo la Procura, quella che è considerata «una campagna mediatica di discredito» è cominciata il 18 luglio 2021. Dopo quattro mesi di ordinaria cronaca sull'attività del nuovo dg, quella sera è infatti andato in onda il primo servizio polemico nei suoi confronti, a proposito dei disagi lamentati dai donatori di sangue al centro prelievi.



I TEMI

Gli episodi vissuti da Bramezza come un estenuante attacco alla sua persona si sono poi infittiti a partire dall'autunno, quando è cominciato l'approfondimento quasi quotidiano sull'utilizzo del personale infermieristico per la guida delle automediche: 7 i servizi trasmessi fra l'8 e il 20 novembre, quando il manager è andato a presentare denuncia alla Guardia di finanza. Dopo di allora, si sono susseguiti titoli come È ancora caos al punto tamponi del San Bassiano, Caos chiusure guardia medica: pioggia di critiche per l'Ulss 7, I cittadini rimpiangono la vecchia Ulss 7, L'Ulss 7 nella tenaglia di sindaci e consiglieri, Fuga dall'Ulss 7 e la politica rimane muta, Un direttore fallito alla guida dell'Ulss 7. Quest'ultimo si riferiva alla procedura di liquidazione del patrimonio concessa a Bramezza dal Tribunale di Treviso per una pregressa esperienza imprenditoriale, un tema a cui fra il 14 aprile e il 23 giugno per 119 volte sono state dedicate «tre domande», a cominciare da questa: «È opportuno che una persona in stato di definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni per quasi 11 milioni di euro rimanga alla guida di un'azienda sanitaria pubblica che gestisce un bilancio di circa 700 milioni di euro all'anno?».

Il gruppo Medianordest, attualmente guidato dal figlio Filippo Jannacopulos, ha evidenziato «l'assoluta serietà e professionalità, oltre che il pieno rispetto della legalità, con cui sono stati svolti tutti i servizi televisivi».