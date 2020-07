Regionali, Ferrari fa un passo indietro: la sua Civica sosterrà la renziana Sbrollini

Ultimo aggiornamento: 13:34

«Questa sede oggi rappresenta un po' tutto il Veneto e le sue province, perché Civica per il Veneto correrà alle prossime elezioni Regionali 2020 e affiancherà Italia Viva e Psi», ha annunciato ieri mattina, attuale consigliere regionale uscente di Civica per il Veneto. Chiaro e determinato, il consigliere comunica così il suo passo indietro alla sua possibile candidatura come Governatore del Veneto a favore della senatrice Daniela Sbrollini assieme alle compagini che la appoggiano per cercare di raggiungere lo sbarramento del 3%.«Siamo nati con lo scopo di ascoltare e dialogare con i cittadini e dare soluzioni ai veri problemi che vengono evidenziati nel nostro territorio Regionale prosegue Ferrari - I punti cardine di Civica per il Veneto rimangono l'autonomia, la sanità, il sociale, il lavoro, l'attenzione per l'ambiente, la sicurezza». A confermare l'unitarietà di intenti, la presenza di Riccardo Ronchitelli di Progetto Veneto, del coordinatore di Veneto libero, Federico Milan, del consigliere del Movimento civico polesano, Adino Rossi, e i saluti del segretario regionale del Pri, Pier Zanin.