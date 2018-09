La Regata Storica con l'incognita maltempo /Tutto il programma: si parte con gli zattieri

di Tullio Cardona

VENEZIA - La Regata Storica prenderà il via ufficialmente alle 16, ma vedrà l'anticipazione di una grande zattera che sfilerà lungo il Canal Grande una ventina di minuti prima dell'inizio della manifestazione. C'è l'incognita del maltempo, che potrebbe rendere più difficoltosa la gara.I CORTEI - La zattera della Fameja dei Zatèr e Menadàs de la Piave di Codissago (Belluno) percorrerà il Canal Grande, dal Bacino al Fontego dei Turchi, con a bordo i rappresentanti di, a ricordo di chi con maestria forniva Venezia di legname, facendo transitare i tronchi lungo il fiume Piave. Alle 16 partono il corteo storico e quello sportivo: una sfilata lungo il Canal Grande di imbarcazioni storiche, guidate dalla Serenissima con chiarine e tamburi, alla quale partecipano le gondole e le bissone decorate con figuranti in costume; il corteo sportivo è costituito dalle imbarcazioni delle associazioni remiere di voga alla veneta, con in testa le loro ammiraglie: diesone, dodesone, quatrodesone. La compagnia L'arte dei Mascareri personalizzerà una bissona, allestendola con opere in cartapesta e cuoio. Da Rialto a Ca' Foscari e da Punta della Dogana a Ca' Foscari, ecco le regate su mascarete a due remi de le Maciarele e de le Schie, riservate a ragazzi dai 6 ai 14 anni.LE PARTENZELa prima regata comunale parte dal Bacino alle 16.50: sono i giovanissimi su pupparini a due remi. Gireranno il paleto all'altezza di Ca' Farsetti e arriveranno al traguardo di Ca' Foscari. Alle 17.10, la regata delle caorline a sei remi: partenza dal Bacino di San Marco, giro del paleto all'altezza di San Marcuola e ritorno a Ca' Foscari. Dopo il passaggio delle caorline e il passaggio dei gondolini, avrà luogo nel tratto Rialto - Ca' Foscari la Sfida Remiera Internazionale delle Università, su galeoni a 8 remi, con la gara per il 3 e 4 posto e la tornata finale. Si sfidano Ca' Foscari/Iuav, Harvard, Losanna, Warwick. Alle ore 17.40 parte la regata delle donne su mascarete a due remi, dal Bacino di San Marco al giro del paleto all'altezza di San Marcuola e arrivo al traguardo di Ca' Foscari.Alle 18.10 si arriva finalmente all'attesa, con partenza dal Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all'altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca' Foscari. Rai2 trasmetterà in diretta ed in differita la manifestazione a partire dalle 17.35;inizierà la cronaca in diretta dalle 15.45, sulle frequenze FM 92.4 - 103.5, udibile da vari punti sul Canal Grande.PROLOGO - Una regata all'insegna dell'amicizia tra città e tra popolazioni. Sabato pomeriggio a Murano è andato in scena il Memorial Bruno Fusato Signoretti, durante il quale due equipaggi misti composti da vigili del fuoco del Comando di Venezia e del New York City Fire Department si sono sfidati su caorline lungo il canale dei Vetrai. A spuntarla è stata l'imbarcazione rossa, apparsa subito più in forma, ma a trionfare è stato soprattutto il gemellaggio tra i due Corpi, che saranno protagonisti anche domenica durante la Regata Storica.​