«Regaliamo una bandiera con il Leone di San Marco a ogni nuovo nato in Veneto»

LA REAZIONE DE PD: MANCANO SOLDI PER LE SCUOLE E NOI REGALIAMO LA BANDIETA? E LA DIAMO ANCHE AI "NUOVI" VENETI?

«La fantasia propagandistica della Lega tocca vette impensabili. Dopo le leggi identitarie si sentiva proprio il bisogno di una bandiera veneta per i nuovi nati. Mancano i soldi per le scuole paritarie ma noi regaliamo alle famiglie delle bandiere perché siano orgogliose di essere venete. Immagino facciano i salti di gioia». Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Pd Graziano Azzalin commentando la proposta di legge del vicecapogruppo della Lista Zaia, Gabriele Michieletto. «Sarebbe curioso sapere - prosegue Azzalin - se verrà consegnata a tutti i nuovi 'venetì, viste le posizioni della Lega sullo Ius Soli. In una regione con un calo significativo delle nascite, le famiglie hanno bisogno di risposte, non di folclore. Nell'ultimo bilancio avevamo proposto l'introduzione di una 'mini Irpef' per i redditi superiori ai 75 mila euro con cui finanziare anche gli asili nido, un impegno da due milioni per garantire la riduzione delle rette per almeno mille bambini. Magari però Michieletto avrebbe preferito spenderli in bandiere col Leone di San Marco. In ogni caso gli consiglio di aggiornarsi: con Salvini il Nord e la Padania sono spariti, prima gli italiani. Quindi, se proprio vuole - conclude - regali ai nuovi nati un tricolore».

Unacon il, a spese della. L'idea viene da un consigliere regionale della "Lista Zaia",, che ha depositato una proposta di modifica di una legge regionale del 1975 che disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma del Veneto. La consegna ai nuovi nati della bandiera «simbolo identitario» del Veneto, secondo Michieletto dovrebbe avvenire, a cura dei sindaci, il 25 marzo di ogni anno, giornata della «Festa del Popolo Veneto».«Lo scopo della proposta di legge è duplice - precisa il consigliere - perché da un lato, senza gravare sulle casse comunali, vengono coinvolti i Sindaci, ovvero i primi cittadini rappresentanti della comunità locale, mentre dall'altro verrebbero coinvolte le famiglie, la colonna portante della comunità stessa, che riceverebbero il simbolo identitario di una Regione orgogliosa delle proprie radici storiche e culturali, nella quale anche i ragazzi potranno impugnare lo stendardo regionale consegnato dai primi cittadini ai nuovi nati, futuri alfieri della tradizione e dei simboli del Veneto».