Referendum costituzionale in Veneto. Sì al 62,66%, No al 37,34%​. In Fvg record nazionale dei "No"

Affluenza al Referendum

Oltre la metà degli italiani, esattamente il 53,85%, si è recata alle urne per il referendum costituzionale sul taglio al numero dei parlamentari, affiancato in sette Regioni dalle elezioni regionali e in tutta Italia, con l'esclusione delle due Isole maggiori, dalle elezioni comunali. Questi ultimi dati relativi alle amministrative hanno influenzato nettamente l'affluenza ai seggi che - con la virtuosa eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano - si è registrata in misura notevolmente più alta proprio nelle Regioni dove si svolgevano le elezioni regionali e, in controprova, notevolmente più bassa dove non si tenevano neanche le comunali.



La classifica basata su numero dei votanti

Valle d'Aosta con il 73,44%

Trentino-Alto Adige con 70,96%

Veneto 67,54%

Marche 66,39%

Toscana 65,88%

Puglia 61,91%

Campania 61,04%

Liguria 59,17%

Emilia-Romagna 55,37%

Piemonte 51,56%

Lombardia 51,36%

Abruzzo 50,78%

Friuli-Venezia Giulia 50,22%

Basilicata 50,14%

Umbria 48,75%

Molise 47,44%

Lazio 45,67%

Calabria 45,22%

Sardegna 35,70%

Sicilia 35,39%

Referendum Veneto, risultati

Sezioni scrutinate 3881 su 4751. Sì in vantaggio in Veneto con il 62,66% (voti: 1273046), il No per adesso è fermo al 37,34% (voti: 758726 ).

Referendum Fvg, risultati

In Friuli Venezia Giulia al referendum costituzionale confermativo, relativo alla riduzione del numero dei parlamentari, ha votato il 50,22% degli aventi diritto. Il dato si evince dal sito del Viminale. Per quanto riguarda l'affluenza nelle diverse province, secondo le rilevazioni del Ministero dell'Interno, alla chiusura dei seggi alle 15 di oggi, a Gorizia ha votato il 51,12% degli elettori, a Pordenone il 53,20%, a Trieste il 43,69%, a Udine il 51,17%.

Fvg, record nazionale dei "No"

«Ha indubbiamente vinto il sì» anche se con numeri «al di sotto dei sondaggi di qualche mese fa. Il Friuli Venezia Giulia è la regione dove maggiore è stato il numero dei "No"». È il commento del Governatore Fvg Massimiliano Fedriga all'esito del referendum che ha decurtato il numero dei parlamentari. «Mi auguro - ha proseguito Fedriga - che non vogliano andare avanti con una legge elettorale con il proporzionale puro, perché questo toglie il diritto di scelta ai cittadini». A questo punto, dunque, il «Parlamento dovrà uniformare la legge elettorale ai nuovi numeri parlamentari», poi si andrà al voto, ed è «opportuno che sia un Parlamento diverso ad eleggere il Capo dello Stato», ha concluso il Governatore.

