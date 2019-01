Reddito di cittadinanza, il beneficio sarà destinato a 370mila veneti

di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - «Il modello veneto è uno dei migliori in Italia. Qui non ci sarà alcun assalto e non ci sarà alcun caos. Abbiamo una struttura pronta a reggere». Tiziano Barone scruta l'ultima bozza del decreto legge e parla con toni sicuri. «Il reddito di cittadinanza non può farci paura». Barone è da oltre tre anni il direttore di Veneto Lavoro, braccio operativo della Regione che gestisce 39 Centri per l'impiego per un totale di 380 dipendenti.