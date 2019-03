Nessuna coda in Veneto: al Caf Cisl di Treviso presentate 3 domande

VENEZIA - Nessuna coda di utenti per presentare la domanda del reddito di cittadinanza ai Caf del Veneto stamattina, 6 marzo, giorno di partenza per la presentazione dei moduli. La conferma viene dalla Cisl regionale che assicura «la situazione è tranquilla. Non si registrano code agli sportelli dei nostri centri di assistenza in tutta la regione».



Le temute code ed intoppi per la richiesta di documentazione per il reddito di cittadinanza non si sono verificate in Veneto. «Nessun assalto - dice Roberto Soncin della Cisl del Veneto - stiamo monitorando tutto il territorio regionale ma non ci risulta nulla di anormale rispetto agli altri giorni». Nel caso specifico di Treviso al principale Centro di assistenza fiscale della Cisl sono stati tre gli utenti e nei Caf della Cgil, nel capoluogo e in provincia, l'affluenza di coloro che vi si sono recati per questioni legate alle richieste del reddito di cittadinanza è definita «sporadica».



Allo stesso Caf della Cgil di Padova stamattina allo sportello non è vista nessuna coda: «Già ieri abbiamo iniziato a prendere al telefono gli appuntamenti: in poche ore sono arrivate 150 richieste per la città e la provincia, richieste che verranno distribuite nei prossimi giorni - spiega all'Adnkronos Silvia Colombo responsabile del centro di assistenza di Via Longhin - certo, ci aspettiamo che aumentino in maniera esponenziale nei prossimi giorni, ma gli utenti sono stati ben informati nel non presentarsi tutti il primo giorno, ed è così che oggi non si sono registrate code e la situazione è sotto controllo».



«In ogni caso, noi siamo pronti, l'organico del Caf è stato potenziato e il personale è già stato formato con dei corsi di formazione ad hoc sul RdC», assicura la responsabile del Caf della Cgil.



- «Negli ultimi tre mesi abbiamo assunto 30 persone proprio per far fronte alle richieste sul reddito e sulla pensione di cittadinanza - spiega da parte sua l'Ad del Caf della Cgil di Padova Elisa Contegiacomo - tra ieri e oggi abbiamo raccolto 150 domande al telefono ed ora stiamo fissando gli appuntamenti in sede che verranno distribuiti nei prossimi giorni. C' è molta aspettativa da parte della gente, che però sembra già molto ben informata sui requisiti necessari per avere il RdC». «Secondo la nostra banca dati sono 6 mila i potenziali utenti che hanno i requisiti, Isee e residenza in primis, a Padova e provincia per poter richiedere il reddito di cittadinanza, si tratta in gran parte di nuclei familiari, di questi, 250 sono gli over 67 anni».

