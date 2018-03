di Alvise Fontanella

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Tra i, quello che sta meglio è ancora una volta, senatore di Forza Italia e. La sua dichiarazione 2017 (redditi 2016) è die rotti. Tra gli eletti in Friuli il recordman è l’albergatore toscano, che dichiara 630.986 euro. E anche lui non sarà proprio felicissimo, perché l’anno prima era arrivato a superare quota 806.000 euro.La disfida veneto-friulana tra i due capigruppo nordestini di centrodestra è vinta a mani basse da, capogruppo di Forza Italia alla Camera, nonché socio e legale rappresentante di una società agrituristica, la Tenuta Capizucchi di Roma Ciampino, che dichiara 217.473 euro, qualcosa di più dell’anno prima, quando si era fermato poco sopra i 213.000 euro. Il friulano, capogruppo della Lega, che quest’anno ha venduto la sua Bmw 320d e acquistato una Volvo V60, dichiara un reddito di 98.905 euro, di fatto lo standard per i parlamentari giovani...