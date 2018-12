Redditi dei parlamentari del Nordest: ecco quanto hanno dichiarato I più ricchi Ghedini e Casellati Imponibile zero per Dario Bond

di Angela Pederiva

VENEZIA- Nove mesi fa uscivano dalle urne i. Ora che è scaduto il termine per la pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali del 2018 e dunque relative al periodo di imposta 2017, siamo andati a vedere le situazioni di, scoprendo che quasi un terzo non ha diffuso i propri dati: questo almeno è quanto risulta dalle pagine web personali dei singoli interessati, secondo cui su un totale di 95 eletti, 65 li hanno divulgati almeno in parte, mentre gli altri 30 no. Dai numeri disponibili, ad ogni modo, emerge che la testa e la coda della classifica stanno dentro Forza Italia: il più ricco è il padovano Niccolò Ghedini (e, fra le donne, la sua conterranea presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati), mentre il più povero è il bellunese Dario Bond.