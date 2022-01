Covid, sempre più contagi in Veneto: nuovo record di positivi (18.129) e decessi (31) in 24 ore. Il bollettino

Nuovo record di contagi in Veneto per covid, in base al bollettino della Regione Veneto: nelle ultime 24 ore i positivi sono stati ben 18.129, mentre le persone decedute sono 31. Un dato che allarma e che conferma il trend in crescita degli ultimi giorni dopo le feste. Attualmente in Veneto risultano positivi 151.214 persone con un totale complessivo di 12.487 deceduti da inizio pandemia. I guariti sono stati 558.178. In terapia intensiva sono ricoverati 187 pazienti, mentre i ricoverati in ospedale in area non critica sono 1167.

La situazione nelle province

In testa alla classifica dei nuovi positivi rimane Verona con 3881, seguita da Vicenza con 3413, Padova 3129, Treviso 2873, Venezia 2681, Rovigo 936 e Belluno 574.

