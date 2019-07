Rapine e furti in tutto il Nordest: in manette 2 cinesi "topi d'appartamento"

Due cinesi, di 30 e 41 anni, sono stati arrestati per una serie di rapine e furti in appartamento compiuti tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. L'operazione è stata effettuata dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Gorizia. In questo modo si è chiuso il cerchio sulla complessa attività d'indagine finalizzata a smantellare una banda di cittadini cinesi dediti a reati contro il patrimonio. Le indagini avevano permesso di arrestare, nell'agosto 2018, altre sei persone sempre di nazionalità cinese. Le due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip di Venezia, sono state eseguite a Torino e a Gorizia



Alla coppia di cinesi vengono contestate 3 rapine in appartamento - tra cui una a San Pier d'Isonzo (Go) e una a Mestre - e 8 furti ai danni di connazionali. Nel dettaglio, le due persone arrestate, secondo l'accusa hanno avuto un ruolo di primo piano nel contesto di una rapina effettuata in un affittacamere di Mestre, dove erano alloggiati numerosi cittadini cinesi, tra cui proprio i basisti della banda già arrestati nell'agosto dello scorso anno. Gli indagati, nel corso dei loro raid criminali, usavano armi da fuoco e da taglio - come coltelli a lama lunga, accette e machete - e non esitavano a usare violenza sulle vittime, che venivano imbavagliate e legate con fascette di plastica.



L'indagine si è rivelata particolarmente complessa in considerazione della ritrosia delle vittime a denunciare alle forze dell'ordine le rapine e i furti subiti, nel timore di subire gravi ritorsioni.

