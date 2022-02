Scende con gli sci sulla pista nera e si schianta contro un albero: muore a 18 anni

TRENTO - Un ragazzo lombardo di 18 anni è morto questa mattina all'ospedale Santa Chiara di Trento, dopo un incidente sugli sci. Il giovane stava scendendo lungo la pista «Provetti», una nera ad elevata difficoltà nel comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva, in Trentino, quando si è schiantato contro un albero. Sul posto sono intervenuti gli agenti sciatori della polizia, che stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, e anche quelli dei carabinieri, in servizio sul posto. Secondo quanto si apprende l'impatto è stato molto violento ed il 18enne ha perso conoscenza. In pista è arrivato l'elicottero che ha trasportato il ferito in ospedale. Il giovane ha perso immediatamente conoscenza ed è stato trasportato in elicottero in ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate. In pronto soccorso è avvenuto il decesso, dovuto alla gravità delle ferite riportate.