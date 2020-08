Ragazza violentata, la Regione: «Castrazione chimica»

LIGNANO - «Maggiori controlli e misure più severe, fino alla castrazione chimica per chi si macchia di reati di natura sessuale.» Li richiede l'assessore alla Sicurezza della Regione Fvg, Pierpaolo Roberti, dopo il caso di cronaca verificatosi a Lignano, dove una ragazza di 15 anni è stata violentata in spiaggia la notte di Ferragosto. «Il preoccupante clima culturale in cui certi fenomeni si verificano è infatti - secondo Roberti - segno di una mancanza totale di ogni genere di valori, sostituiti evidentemente da sballi facili e violenze gratuite. Occorre pertanto che il governo intervenga con forza e tempestività - conclude l'assessore - per far sì che simili reati vengano puniti con la massima durezza dalle autorità.» Ultimo aggiornamento: 19:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA