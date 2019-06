"Raffica" di Tir dall'Est Europa: lunghe code sulla A4

di Marco Corazza

TRIESTE - Si preannuncia una ennesima giornata di passione per gli utenti della A4. Il Coa, il Centro operativo autostradale della Polizia, sta registrando diverse code lungo il tratto compreso tra Redipuglia e Latisana in direzione di Venezia. Si tratta di mezzi pesanti che, provenienti dall'est, si sono incolonnati dopo il casello del Lisert. Non va meglio sulla A23, Tarvisio-Udine, con altri Tir che si stanno incolonnando in più tratti proprio per i diversi mezzi che stanno arrivando dall'estero.Solo ieri pomeriggio l'autostrada A4 è rimasta chiusa nel pomeriggio a cavallo di Veneto e Friuli Venezia Giulia con inevitabili disagi per gli utenti.