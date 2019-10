Online il quiz per i veneti: conoscete davvero la vostra Regione?

Il http://statistica.regione.veneto.it/Quiz/ ), facile e divertente come un gioco, mette a prova le conoscenze ordinarie, smonta qualche luogo comune e fa scoprire caratteristiche e punti di forza della regione. Quanti sono gli abitanti del Veneto? Qual'è la fonte di energia rinnovabile più usata nella regione? Su 100 veneti in età lavorativa quanti sono occupati? E qual è l'indirizzo di scuola superiore più gettonato dai ragazzi? Quanti giovani si iscrivono all'università? Qual è il settore produttivo che esporta di più? Qual è la nazionalità straniera con la presenza più numerosa?. Sono alcuni dei quesiti che il 'signor percentò, simpatica animazione creata dall'Ufficio Statistica della Regione Veneto, pone da domani a chi si collegherà al portale statistica.regione.veneto.iT.Attraversosu popolazione, società, economia, trasporti, territorio, lavoro, cultura, turismo e altro, imparare a conoscere il Veneto sarà un gioco da ragazzi: per ogni domanda si hanno a disposizione 3 alternative di risposta e se il risultato finale non soddisfa si può ripetere il gioco con altre domande che escono in modo casuale. Il quiz è un modo accattivante per avvicinarsi ad un portale interamente rivisitato che, con schede intuitive ed infografica, rende facilmente consultabili banche dati di ogni argomento: agricoltura, ambiente, export, imprese, formazione, lavoro, Pil, mobilità, trasporti, popolazione e famiglia, turismo e cultura. Per ogni argomento sono scaricabili dati aggiornati, trend e grafici, organizzati su base nazionale e regionale. È quindi possibile costruire con facilità confronti con altre realtà regionali e paesi e fotografare le evoluzioni sociali, economiche, demografiche in atto.