Quarta dose, il Veneto pronto per la campagna vaccinale agli over 60

Covid, al via la quarta dose in Veneto. Oggi la Regione ha dato avvio, con una circolare ufficiale, alle procedure per l'erogazione della quarta dose - "second booster" - del vaccino anti-Covid a tutte le persone dai 60 anni in su . La circolare, firmata dal Direttore Generale della Sanità Luciano Flor, è stata inviata ai Direttori Generali delle Aziende Ulss e Aziende Ospedaliere venete, all'Istituto Oncologico Veneto (Iov) e ad Azienda Zero. Alla circolare è allegata la comunicazione del Ministero della Salute, contenente anche la determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

APPROFONDIMENTI 12 LUGLIO 2022 Covid in Veneto, 14mila nuovi casi e 14 morti. I positivi superano... LA PANDEMIA Covid, il Friuli vicino al picco: impennata con 3.037 contagi e tre... L'INTERVISTA Covid, Riccardi: «È ora di liberare le persone, non... FRIULI VENEZIA GIULIA Il Covid colpisce soprattutto i bambini: tanti i positivi under 12 COVID Tamponi in farmacia boom di contagiati nel Veneziano: positivi 4 test... L'INTERVISTA Zaia: «Vaccinare sarà sempre più difficile, ma...

L'erogazione e le prenotazioni saranno aperte dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Determina dell'Aifa. Alle Ulss è stato raccomandato di attivarsi e di rafforzare le azioni già poste in essere durante la campagna vaccinale tuttora in corso.

Prenotare la quarta dose di vaccino

Azienda Zero provvederà ad adeguare il Portale regionale per le prenotazioni e gli strumenti di monitoraggio; le Ulss dovranno fornire gli elenchi dei soggetti con elevata fragilità, e dare diffusione della raccomandazione vaccinale. In particolare, viene chiesto il rafforzamento delle linee dei centri vaccinali di popolazione, l'accesso libero ai centri, l'auto-prenotazione attraverso i canali già disponibili, il «coinvolgimento attivo» dei medici di medicina generale, in particolare per la vaccinazione domiciliare, e il coinvolgimento delle farmacie di comunità. Viene evidenziata l'esigenza di «completare tempestivamente» la somministrazione della quarta dose per gli ospiti delle Rsa, e garantire la disponibilità delle vaccinazioni domiciliari.