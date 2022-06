Quarta dose e vaccini ai bambini: in Veneto la campagna non decolla

VENEZIA - La quarta dose in Veneto non parte. E un brusco stop ha registrato anche il vaccino ai più piccoli. Nella settimana dal 25 al 31 maggio si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi di Covid-19 ogni 100.000 abitanti (562) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-30,3%) rispetto alla settimana precedente. Il dato emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Sotto la media nazionale i posti letto in area medica (4,1%) e in terapia intensiva (1,2%) occupati da pazienti Covid-19.

APPROFONDIMENTI PORDENONE Quarta dose, all'appello over 80 e fragili: «Vaccino entro... VENEZIA Vaccino contro il Covid, la quarta dose è un flop: Veneto al... PADOVA Vaccini, Palù: «Su quarta dose a tutti valutazione a... FEDERFARMA/REGIONE Vaccino Covid, autorizzata in Veneto la quarta dose nelle farmacie... LA PANDEMIA Covid in Friuli, la quarta dose per ora è un flop: in una... CAMPAGNA VACCINAZIONI Quarta dose, Veneto al via con over 80, fragili, ospiti Rsa: si parte...

Sul fronte della campagna vaccinale, la percentuale di popolazione over 5 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 5,8%, sotto la media nazionale (6,9%), a cui aggiungere la popolazione over 5 temporaneamente protetta, cioè guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 6,9%. La percentuale di popolazione over 5 che non ha ricevuto la terza dose è l'8,9% (media Italia 9,7%); la popolazione over 5 guarita da meno di 120 giorni, che quindi non può ricevere la terza dose nell'immediato, è pari all'8,6%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose per le persone immunocompromesse è del 12,9%, al di sotto della media nazionale (34,4%); la quarta dose per over 80, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79 è del 10,3%, anch'essa sotto la media Italia (16%). La popolazione pediatrica (5-11) che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 32,2% (sotto la media Italia, 34,7%) a cui aggiungere un ulteriore 3,3% (media Italia 3,4%) solo con prima dose.

L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana vede in testa la provincia di Treviso con 213 (-17,8% rispetto alla settimana precedente), seguita da Padova con 208 (-29,9%), Belluno con 190 (-24,5%), Verona con 181 (-33,5%), Venezia con 179 (-30,9%), Vicenza con 175 (-39%) e Rovigo con 156 (-41,9%).