Qualità della vita 2020, nell'anno della pandemia Bologna regina della città: calano Milano e Roma. Ultima Crotone

La città di Bologna è stata incoronata prima città per qualità della vita in Italia. Il sindaco di Bologna Virginio Merola, si è detto soddisfatto del risultato e ha commentato: «Un risultato importante per dare fiducia in questo momento difficile, credo sia una conferma del lavoro fatto in questi anni dalla città nel suo insieme, oggi essere primi nella qualità della vita significa avere una buona capacità di resilienza. Credo che quello che funzioni sia avere consolidato il senso di comunità. Bologna è una città abituata alla coesione, in grado di reagire». La 31esima classifica del Sole 24 Ore - per quanto riguarda l'aspetto sicurezza - è basata sui dati Istat e ha evidenziato un evidente gap tra le città del Paese. Ben 90 indicatori hanno permesso di analizzare come il coronavirus ha avuto un impatto sulla vita delle persone. Di questi, 25 hanno preso in esame solo le conseguenze, dirette e indirette, del Covid sulla vita sociale ed economica.

Qualità della vita nelle principali città: Bologna, Milano, Torino e Roma

Bologna è prima in Italia per qualità della vita, nonostante il coronavirus: demografia, salute, ricchezza media e consumi. Ma anche lavoro, servizi e tempo libero: questi sono alcuni dei principali dati che contribuiscono a migliorare - o peggiorare - il ranking di ciascuna città. Bene anche la città di Torino, che scala la classifica d ben 12 posizioni, piazzandosi al 21° posto. Milano si riconferma capitale del crimine e perde 11 posizioni rispetto la precedente classifica: un vero tasto dolente per la città lombarda, che si piazza alla posizione n° 107, l'ultima. Pesano i delitti, i furti, le truffe e le violenze sessuali. Solo lo scorso anno Milano era al primo posto per la qualità della vita in Italia. Male anche Roma, che perde ben 14 posizioni e scivola alla 32esima posizione.

La parte bassa della classifica

Maglia nera per le province pugliesi, ma Lecce si profila comunque come città con minor casi di Covid, con un valore di 5,1 ogni mille abitanti. Bari è al 72esimo posto, perdendo 5 posizioni. Ancora più giù Lecce, Bari, Brindisi, Taranto, Bat, e Foggia, che si posiziona al 100esimo posto su 107. Bari si classifica - inoltre - come prima città italiana per spesa pubblica dei Fondi europei 2014-2020 per l'Agenda digitale. Anche per quanto riguarda il gender gap, ossia la differenza occupazionale tra uomo e donna, le province pugliesi sono agli ultimi posti. Taranto e Bat occupano gli ultimi due posti in Italia, rispettivamente con il 29,4% e il 30,1%. Nella parte bassa della classifica anche tutte le altre: Brindisi all'81esimo posto, Lecce al 98esimo, Bari al centesimo e Foggia al 103esimo. Ultima la città di Crotone, in base a tutti gli indicatori presi in esame, preceduta da Caltanissetta (in ultima posizione lo scorso anno).

