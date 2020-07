La Protezione civile regionale chiude il numero verde infocovid

VENEZIA - Oggi chiude l'attività infocovid del numero verde 800 99 00 09 gestito dalla Protezione Civile Regionale. Il servizio attivo dal 22 di febbraio ha gestito nei 130 giorni di emergenza covid 12900 telefonate pari a 759 ore di conversazione con picchi giornalieri di 370 telefonate. Da questa sera il numero torna disponibile esclusivamente per la segnalazione emergenze di protezione civile. Per porre quesiti sanitari relativi all'emergenza covid gli utenti possono inviare una mail all'indirizzo emergenza.covid regione.veneto.it mentre per quesiti tecnici relativamente a decreti ed ordinanze all'indirizzo sala.operativa regione.veneto.it o visitare i siti istituzionali della Regione Veneto e delle Aziende ULSS competenti per territorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA