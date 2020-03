VERONA - Per un'overdose da psicofarmaci due detenuti degli Istituti penitenziari di Verona e Alessandria sono morti. I due avevano approfittato delle proteste nelle carceri, esplose in seguito alle nuove disposizioni per il coronavirus, per sottrarre psicofarmaci dall'infermeria.

Lo riferisce il segretario del Sapp, Aldo Di Giacomo.

