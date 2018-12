Protesta degli Ncc a Venezia: «Centinaia di posti di lavoro a rischio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Venezia coinvolta nelle proteste degli Ncc (autisti di vetture "") che da giorni stanno protestando contro l'entrata in vigore, dal 1. gennaio, di una legge che metterebbe a rischio centinaia di posti di lavoro. Oltre una cinquantina di veicoli dall'aeroporto è diretta a San Giuliano: procederanno in massa e a velocità ridotta con inevitabili disagi per il traffico."Esprimiamo la nostra totale insoddisfazione dopo l'incontro con il vice ministro ai Trasporti" ha tuonato il presidente di Anitrav Mauro Ferri. In sostanza verranno provincializzate le attività Ncc. Questo significa che la sede dell'impresa e la rimessa devono essere nello stesso territorio in cui è stato rilasciato il titolo autorizzativo.