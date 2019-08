Prosecco/Unesco, le imprenditrici del Nordest: «Ora evitare il turismo "bevi e fuggi"»

Il riconoscimento delle Colline del Prosecco nel patrimonio Unesco è un successo del "sistema Veneto" che saprà predisporre in quest'area un'accoglienza innovativa nel cuore di una straordinaria a. E' la sintesi del sondaggio svolto dall'tra le proprie iscritte, oltre 100 tra imprenditrici e professioniste che operano nel Nordest.Il giudizio sul lavoro svolto è molto netto: oltre il 75% lo attribuisce alle azioni e al sostegno diretto del sistema regionale, e poco più della metà (il 56,3) alla forte integrazione della cultura italiana tra prodotto tipico e territorio. Forte anche la percezione complessiva del territorio veneto e delle sue colline (31,3%), e la capacità evocativa del Prosecco (25%), mentre nessuna delle intervistate (0%) ha valutato rilevante il sostegno del sistema Paese. Quali saranno i principali beneficiari di questo riconoscimento: per le intervistate, nella prima regione turistica italiana, inevitabilmente, saranno le attività ricettive (93,8%), che superano anche i produttori del Prosecco (81,3%). Discrete le aspettative sull'occupazione giovanile (12,5%), mentre sembrano meno interessanti quelle per gli altri prodotti tipici del territorio (6,3%) che, insieme alle attività di commercio e artigianato, richiederanno un maggiore impegno di visibilità. Anche sulle azioni da fare, e da non fare, le idee sono chiare: nell'immaginario le conseguenze più temute delle orde turistiche sono grandi numeri/scarsa qualità (62,5%), speculazione edilizia (53,6%), turismo bevi e fuggi (43,8%) e in generale le iniziative di massa (25%), che il territorio potrà evitare con il potenziamento di mezzi pubblici, piste e percorsi protetti (50%), offerte specifiche e organizzate con proposte ricettive ed esperienziali di qualità (43,8%), iniziative di cultura del vino (18,8%). Ma soprattutto (62,5%) con un'offerta turistica organizzata che, oltre al vino, consenta di conoscere davvero questo territorio. Lo conferma, titolare della storica e omonima azienda vinicola: "Un presidio dell'offerta che protegga il delicato equilibrio delle nostre colline è certamente necessario: direi un format di accoglienza ben articolato che, attraverso programmi esperienziali e itinerari, e una buona rete di collegamenti interni, consenta di raccogliere fino in fondo la bellezza, il modello di vita, l'ambiente, i cibi e naturalmente la cultura del vino di questo straordinario territorio".Ma perché in Italia eventi e riconoscimenti internazionali sono spesso controversi? Perché non sempre si costruisce un giusto rapporto con il territorio per il 37,5%, anche se va detto che, sempre per il 37,5%, troppo spesso prevale la cultura del non fare.Pere curatrice del report: "La Regione Veneto conta quasi 70 milioni di presenze turistiche annue, e una cultura della ricettività diffusa: la percezione è che questa macchina ben collaudata, e il grande lavoro da fare sul territorio del Prosecco in questo nuovo contesto internazionale, guideranno un cambiamento importante anche in altre aree venete, specie con una rete di trasporti turistici ben integrata.” In riferimento al turismo legato all'emozione: "I dati per provincia confermano la crescita del turismo experience in quelle aree da scoprire di cui il Veneto è particolarmente ricco.” precisa l'Ing. Zanardo. "Infatti, in una attenuazione generale della stagionalità, la crescita delle presenze turistiche in province come Treviso (+6,5%) e Vicenza (+4%) è superiore alla media regionale.” E a proposito del controverso rapporto donne e vino, alla domanda "Come è percepita oggi l'imprenditoria femminile nel settore vinicolo", per il 43,8% rimane qualche diffidenza, anche se nella maggioranza delle intervistate prevale una percezione innovativa (31,3%), o interessante (25%).