Incubo a Pentecoste: disagi e code sulle autostrade, ecco le previsioni

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRIULI e VENETO - Traffico sopra la media, sulla rete autostradale di Autovie, da domani, venerdì 18 maggio, fino a martedì 22 maggio in occasione della, festività particolarmente sentita in Austria e Germania. Venerdì 18 maggio e sabato 19 maggio, giornate digià particolarmente intenso quindi, in A4 in direzione Venezia con possibiliall’altezza del bivio di Palmanova dove la A23 confluisce nella A4.Il traffico sarà intenso su tutta la A23 in direzione Palmanova e, qualche rallentamento sarà possibile, in A4, in uscita a Latisana, San Stino di Livenza e. Traffico un po' più tranquillo domenica 20 maggio, giornata in cui in A4 direzione Venezia e in A23 direzione bivio A4/A23, in mattinata, il traffico sarà sostenuto ma scorrevole anche perché i mezzi pesanti non potranno transitare dalle 9 del mattino alle 22; nel pomeriggio, invece, il traffico andrà aumentando in A4 direzione Venezia.Per quanto riguarda i rientri, il cui inizio è previsto da lunedì 21 maggio, traffico particolarmente sostenuto per tutta la giornata in, tra il Terraglio e il bivio A57/A4 in entrambe le direzioni e mentre, e traffico molto intenso in A4 in direzione Trieste in particolare all’altezza del bivio A4/A23 in direzione Tarvisio: in A23 traffico altrettanto intenso in direzione Tarvisio. Code in entrata a Latisana. Martedì 22 maggio il traffico potrebbe essere molto più intenso per tutta la giornata a seguito deiche riprenderanno a circolare dopo il fermo di lunedì 20 maggio in Austria, in direzione Trieste sulla A4 e in A23 direzione Tarvisio.