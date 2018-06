Traffico estivo in autostrada: ecco tutti i giorni da evitare in A4 e A23

di P.T.

FRIULI e VENETO - Traffico estivo in autostrada: ecco tutti iin A4 e A23 per non finire in coda. Intanto al via leper questo primo week end a cavallo tra, fine settimana che sarà caratterizzato da meteo instabile ma tutto sommato buono.Non sono attesi flussi di traffico particolarmente intensi ma, anche per la presenza dei cantieri, sicuramente qualche rallentamento e qualche coda potrà formarsi. Anche per questo, alcune delle misure pianificate per i prossimi week end saranno adottate ugualmente nei punti ritenuti più delicati: nei caselli di, cioè il personale formato ad hoc per indirizzare i flussi e snellire i transiti.La barriera di Trieste Lisert e il casello di Latisana saranno dotate disempre pere infine, per quanto riguarda i soccorsi meccanici, un presidio sarà attivato fuori dal casello di San Giorgio di Nogaro a servizio del tratto di cantiere che arriva fino a Latisana.Per quanto riguarda il traffico, le previsioni per venerdì 29 giugno indicano traffico sostenuto sulla A4- Trieste e in direzione Trieste, mentre sullasu entrambe le direzioni. Nel pomeriggio, in particolare, potranno registrarsi rallentamenti o qualche coda in uscita alla barriera di Trieste Lisert. Sabato 30 giugno sulla A4 Venezia - Trieste, in entrambe le direzioni, il traffico sarà intenso al mattino, con possibili rallentamenti o code in prossimità dei caselli verso le località balneari; nel pomeriggio, sostenuto in entrambe le direzioni.Sulla A23 Palmanova - Tarvisio, direzione Palmanova, al mattino traffico intenso, sostenuto nel pomeriggio. In direzione Tarvisio, invece, i transiti saranno sostenuti durante la mattinata, mentre in A57 Tangenziale di Mestre, in entrambe le direzioni il traffico sarà sostenuto per tutta la giornata. Idalle 8 del mattino alle 16. Domenica primo luglio, sulla A4 Venezia - Trieste, entrambe le direzioni, traffico da sostenuto a intenso soprattutto per gli spostamenti dei pendolari del mare. Il divieto per i mezzi pesanti sarà più lungo rispetto al sabato e scatterà alle 7 del mattino per concludersi alle 22.