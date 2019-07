Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che il grande caldo subirà un deciso break a cavallo del prossimo weekend, proprio in concomitanza con il primo grande esodo degli italiani per le vacanze. Sarà una vera e propria burrasca estiva, foriera di temporali, fulmini e grandine su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che già domani, venerdì 26 luglio, avremo le prime avvisaglie di un cambiamento, complice un calo della pressione a partire da ovest.



I primi irregolari fenomeni temporaleschi interesseranno l'arco alpino e localmente le pianure del Triveneto e potranno localmente già risultare di forte intensità. Ma il peggioramento più intenso e diffuso arriverà nel fine settimana. Nel corso della giornata di sabato 27 piogge e temporali scenderanno dalle Alpi verso la pianura Padana centro-settentrionale. In Liguria si avranno solamente degli addensamenti, non forieri di precipitazioni particolarmente rilevanti.

Al Centro sarà ancora asciutto e soleggiato, anche se non mancheranno annuvolamenti sulle coste toscane. Domenica 28 il ciclone scivolerà rapidamente da Nord verso Sud e in serata raggiungerà già i Balcani. Nel suo transito lungo il nostro Paese provocherà forti temporali, locali nubifragi e anche grandinate al Nord e su tutto il Centro (Sardegna esclusa) toccando anche Firenze e Roma. Alcuni fenomeni temporaleschi interesseranno poi anche il Gargano, mentre saranno più soleggiati il resto del Sud e la Sicilia.



Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che sotto il profilo termico il passaggio del vortice ciclonico provocherà un repentino abbassamento delle temperature fino a 15°C. Città come Vercelli, Milano, Bologna, ad esempio, passeranno da picchi di 37/39°C addirittura fino a 23/24°C. Una netta diminuzione si avvertirà anche al Centro; Firenze scenderà dagli attuali 38/39°C ai 25/26°C di domenica, e Roma vedrà i termometri passare dai 35/36°C di venerdì ai 26/27°C di domenica.

