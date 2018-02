Arriva il Buriàn, Veneto e Friuli sotto zero, neve e vento fino a mercoledì

VENEZIA - È in arrivo anche in Veneto e in Friuli una ondata di freddo siberiano portato dal Buriàn, il terribile vento del Nord. Termometro sotto zero anche di giorno. La Protezione civile del Veneto , viste le previsioni meteo del centro Arpav che segnalano un significativo abbassamento delle temperature da domenica sino a tutta la giornata di mercoledì 28, accompagnato anche da forti venti nordorientali in particolare nelle giornate di domenica e lunedì, avverte tutti gli enti interessati ad attivare le misure di emergenza. L'avviso di attenzione è rivolto in particolare agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie e agli enti erogatori dei principali servizi, al fine di prevenire interruzioni e altri possibili disagi.



Dopo la breve parentesi di sereno di sabato, dalle prime ore di domenica sono attese temperature in picchiata e nevicate sul Veneto e sul Friuli anche a quote basse. Anche dove non nevicherà, ci saranno rovesci di forte intensità, con molti fulmini e vento forte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA