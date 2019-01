Sole gelido sulle Venezie e sull'Istria, neve sulla catena alpina e al Centro-Sud

VENEZIA - Sole gelido e venti polari in quota, da oggi 3 gennaio a sabato 5, sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia, sul Trentino e sull'Istria. Neve è prevista soltanto in alta provincia di Bolzano, sulle Alpi al confine con l'Austria. I venti polari non dovrebbero assumere carattere di pericolosità: la protezione civile veneta e friulana non hanno prorogato per i prossimi giorni l'allerta meteo rimasto in vigore fino ad oggi, 3 gennaio.



Oggi, 3 gennaio, il sito ilmeteo.it prevede cielo sereno e clima molto freddo, sulle Venezie e sull'Istria, nevicate sulla catena alpina sudtirolese, e nevicate diffuse al Centro-Sud, sull'Appennino e anche sulla costa adriatica. E in Abruzzo le nevicate saranno abbondanti.



Venerdì 4 gennaio è prevista la formazione di qualche nuvolosità sulle Venezie ma senza conseguenze. Continuerà a nevicare sulle Alpi e al Centro-Sud.



Sabato 5 la nuvolosità potrebbe accentuarsi sul Veneto occidentale e sul Trentino, mentre permarrà ridotta sul Veneto orientale, sul Friuli e sull'Istria. Sempre neve lungo la catena alpina, e sull'Appennino al Centro-Sud.



Domenica 6 migliora ancora: il sito ilmeteo.it si attende sul Nord alta pressione stabile, cielo sereno e aumento delle temperature, e attenuazione dei fenomeni al Sud.

Giovedì 3 Gennaio 2019, 13:05