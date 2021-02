Maltempo anche mercoledì, nevicate oltre i 900 metri di quota

Le previsioni meteo indicazioni per domani mercoledì 10 febbraio: tempo perturbato specie in mattinata, quando sono previste precipitazioni estese, più consistenti sulle zone centro settentrionali del Veneto. Limite delle nevicate intorno a 900-1200 m. Saranno probabili anche dei rovesci e qualche occasionale temporale in pianura. Nel pomeriggio tendenza ad attenuazione dei fenomeni e successiva cessazione.

Alla luce delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica gialla sulla zona dell’alto Piave Bellunese. Si tratta di una criticità legata sia alle pregresse condizioni di saturazione dei suoli, che possono amplificare gli effetti al suolo delle precipitazioni, sia alla riattivazione di fenomeni di dissesto idrogeologico di dimensioni significative, in particolare in val di Zoldo e presso la frana della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore sempre nel Bellunese.

