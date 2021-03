Insulti sessisti a due consigliere passate con la Meloni, si dimette il presidente della Lega del Trentino

TRENTO - Travolto dalle polemiche e dall'indignazione, alla fine Alessandro Savoi ha deciso di dimettersi dalla presidenza della Lega del Trentino. L'eco degli insulti riservati a due ex colleghe di partito - Alessia Ambrosi e Katia Rossato, consigliere provinciali passate nei giorni scorsi a Fratelli d'Italia - attraverso un post scritto venerdì sera su Facebook, lo ha travolto.

Non è bastato rimuoverlo poco dopo, perché lo «screenshot» ha iniziato a circolare quasi nell'immediatezza sui social e sui gruppi WhatsApp. Nato 62 anni fa a Cembra, valle di vigneti e porfido, Savoi, detto «Cionfoli», è un leghista della prima ora. Socio fondatore della Lega Nord Trentino e suo componente dal 1991, bossiano e «padre fondatore della Padania (15 settembre 1996 - Palco di Venezia)», come si legge nella sua biografia sul sito del Consiglio provinciale di Trento, dove è stato eletto per la prima volta nel 2008 e dov'è tornato dopo le ultime elezioni provinciali, vinte dalla Lega nel 2018. Non è la prima volta che Savoi si esprime sopra le righe, tanto che il periodico «QuestoTrentino» gli aveva dedicato una rubrica.

Ripercorrendo la vicenda, l'addio delle due consigliere aveva fatto andare su tutte le furie Savoi, il quale sui social aveva accusato i fuoriusciti - cui si aggiunge anche il consigliere comunale di Trento, Daniele Dematté - definiti "torobetti", (burattini nel dialetto locale), parlando di "gente infame e traditori". In un post poi aveva rincarato la dose: «E niente. Nella vita, come nella politica, i leoni restano leoni, i cani restano cani e le troie restano troie». Scatenando una bufera.

«Zecche rosse, bastardi... Sarà vendetta, si salvi chi può quando vinceremo... Siete voi, come le sardine peraltro, che vivete di odio contro di noi: dove c'è la Lega c'è la civiltà di amore. Dove c'è la sinistra c'è solo miseria e rancore», aveva anche scritto Savoi sulla pagina Facebook del giornalista e presidente di Atas Danilo Fenner, il 13 febbraio 2020. Per poi precisare, il giorno successivo, che «La vendetta non mi appartiene, né è stata mai parte della mia vita, politica e non».

Questa volta lui stesso si è reso conto di aver passato il segno: «Nel rassegnare le dimissioni, mi assumo la responsabilità delle mie parole - che sono il primo a riconoscere frutto di un grave errore - e formulo le mie scuse a quante si sono da esse sentite offese nella loro dignità personale, prima che politica e istituzionale», ha scritto in una nota. «Si è dimesso e ha fatto bene a dimettersi», ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini. Le parole di Savoi hanno provocato inevitabili reazioni bipartisan, sia in Trentino che a livello nazionale. Il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, commissario provinciale di Fratelli d'Italia in Trentino, dove la Lega ed il partito di Giorgia Meloni sono assieme in maggioranza, considera il caso chiuso «con la dichiarazione di Salvini, le pubbliche scuse e le dimissioni di Savoi. Guardiamo avanti».