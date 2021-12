Vaccini ai bambini, subito boom di prenotazioni: in 4 ore 5627 appuntamenti

VENEZIA - Pronti e via: è partita la campagna per la vaccinazione dei bambini fra i 5 e gli 11 anni d'età. Le prime 186.000 fiale arriveranno domani (altre 60.000 il 5 gennaio) e le somministrazioni cominceranno giovedì, ma intanto ieri sono state avviate le prenotazioni. Nelle prime quattro ore di attivazione del servizio, sono stati presi 5.627 appuntamenti.

I POSTI

Le agende sono state aperte alle 14. Nel dettaglio, ecco i posti fissati dalle varie aziende sanitarie, così come risultavano alle 18: 62 nell'Ulss 1 Dolomiti, 874 nell'Ulss 2 Marca Trevigiana, 1.238 nell'Ulss 3 Serenissima, 260 nell'Ulss 4 Veneto Orientale, 376 nell'Ulss 5 Polesana, 1.525 nell'Ulss 6 Euganea, 217 nell'Ulss 7 Pedemontana, 525 nell'Ulss 8 Berica e 550 nell'Ulss 9 Scaligera. Le differenze fra le sette province dipendono, oltre che dalla diversa consistenza demografica di ciascuna, anche dallo specifico modello organizzativo adottato. «I bimbi vaccinabili sono in tutto 300.000 spiega l'assessore regionale Manuela Lanzarin e i pediatri di libera scelta sono 525. La prenotazione attraverso il portale della Regione serve per l'accesso ai centri vaccinali, dove vengono attivate delle linee dedicate proprio ai più piccoli, gestite dagli stessi pediatri negli orari concordati con le rispettive Ulss. Nei casi in cui l'inoculazione venga fatta in ambulatorio, invece, scatta la chiamata diretta alla famiglia da parte dello specialista che ha in cura il bimbo».

LA PRECISAZIONE

Consiglio pratico del presidente Luca Zaia ai genitori: «Siccome ogni azienda decide come muoversi, suggerisco di accedere al sito e vedere se ci sono slot disponibili, con la precisazione che l'appuntamento può essere preso solo dopo che il bambino ha compiuto 5 anni. Se invece non ci sono posti, invito a contattare il proprio ambulatorio pediatrico di riferimento. Siamo in una fase molto delicata, per cui riteniamo che sia fondamentale il confronto con il medico, per fugare eventuali dubbi sulla vaccinazione. Da parte nostra abbiamo cercato di strutturare un percorso protetto, poi l'adesione è volontaria». I CASI Nell'ultima settimana rilevata da Azienda Zero, risulta che nella fascia da 0 a 14 anni si sono verificati 1.853 contagi tra le femmine e 1.974 tra i maschi. Invece tra i 15 e i 24 anni, cioè nella forchetta anagrafica già coperta dalla vaccinazione, i casi sono stati rispettivamente 866 e 936. In termini assoluti i numeri più consistenti sono stati conteggiati tra i 45 e i 64 anni: 3.115 infezioni tra le donne e 3.026 tra gli uomini. Ma per avere un confronto attendibile, occorre standardizzare i dati ogni centomila abitanti: così emerge che tra i 12-19enni i positivi non vaccinati sono 1.164,5, mentre tra gli ultra 80enni risultano 320,1.

GLI ESPERTI

In questo contesto, gli esperti invitano mamme e papà a fidarsi della scienza. «I dati americani sul vaccino anti-Covid nei bimbi di 5-11 anni sono molto incoraggianti. E io direi questo ai genitori», afferma Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova. «Sicuramente questi dati aggiunge il professore all'Adnkronos Salute danno una giustificazione molto più solida a portare i bambini a vaccinarsi, piuttosto che lo studio di Pfizer su 2mila casi». Inoltre l'Istituto superiore di sanità ha pubblicato una serie di risposte alle domande più frequenti, anche per smontare le bufale che circolano soprattutto sui social, per esempio quella secondo cui sarebbe perfettamente inutile immunizzare i bimbi. «Anche se in misura minore rispetto all'adulto puntualizza l'Iss anche nell' età infantile l'infezione da Sars-CoV-2 può comportare dei rischi per la salute, tanto è vero che circa 6 bambini su 1.000 vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7.000 in terapia intensiva. Inoltre anche nei casi (e sono fortunatamente la grande maggioranza) nei quali l'infezione decorre in maniera quasi completamente asintomatica, non è possibile escludere la comparsa di complicazioni quali la sindrome infiammatoria multisistemica (una malattia rara ma grave che colpisce contemporaneamente molti organi), e quello che viene definito long Covid, e cioè la comparsa di effetti indesiderati a distanza di tempo».