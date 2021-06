Vaccini in Veneto, la Regione dà la priorità a chi lavora negli hotel e agli stagionali Come fare per prenotare

La Regione Veneto darà priorità alle vaccinazioni dei lavoratori del settore alberghiero, stagionali e dipendenti, a partire da domani, mercoledì 3 giugno. Lo annuncia Federalberghi Veneto.

Luca Zaia: «Per il mese di giugno 1 milione e 352mila dosi. Dal 3 apriamo le vaccinazioni dai 12 ai 39 anni». Green pass: chi lo rilascia

I datori di lavoro possono inserire, tramite un apposito format, il codice fiscale del proprio lavoratore il quale poi può prenotare il proprio appuntamento in uno degli hub vaccinali presenti sul territorio regionale. Al fine di consentire il corretto riconoscimento del lavoratore, il datore di lavoro deve inoltre indicare l'Ulss di provenienza dell'albergo. L'inserimento dei dati, iniziato nei giorni scorsi, ha già coinvolto migliaia di lavoratori di tutto il Veneto e termina domani alle ore 12.00, salva la possibilità di una riapertura nei prossimi giorni.

«E' importante sottolineare - afferma il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon - che questa procedura di pre-caricamento è utile solo per concedere una priorità agli operatori del settore e presuppone che successivamente, ed esclusivamente su libera scelta, il singolo soggetto prenoti o meno la propria vaccinazione sul portale regionale. La Regione, che ringraziamo per l'attenzione e la collaborazione, ci ha annunciato l'arrivo di nuove, importanti forniture di vaccini che permetteranno di concretizzare questa operazione da domani, in concomitanza con l'apertura della vaccinazione libera senza il criterio delle classi d'età».

Quante prenotazioni sono state fatte?

«Nei giorni scorsi - prosegue Schiavon - abbiamo diffuso a tutte le associazioni di categoria territoriali la comunicazione su questa opzione e il riscontro che stiamo avendo sul pre-caricamento è più che positivo: si viaggia già verso quota 2.000, per mezzo migliaio di imprese, ma i numeri sono in costante crescita soprattutto in queste ore».