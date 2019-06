Premio Rigoni Stern 2019: vince "Resto Qui" di Marco Balzano

Consegnato oggi a Venezia, presso Palazzo Labia, sede regionale della Rai, il Premio Mario Rigoni Stern 2019, assegnato a Marco Balzano, autore dell'opera «Resto qui» edita da Einaudi.



La cerimonia di consegna è stata l'occasione per menzionare anche le altre opere che la Giuria ha ritenuto particolarmente meritevoli, ovvero «Il Pastore di Stambecchi» di Irene Borgna, Ponte alle Grazie; «La Strada delle Gallerie» di Claudio Rigon, edizioni CAI di Schio; «Veloce la vita» di Sylvie Schenk, tradotto da Franco Filice, edito da Keller. Assegnato a Mandra Schennach e Gianluigi Rocca il Riconoscimento «Guardiano dell'Arca - Osvaldo Dongilli», riservato a persone, o associazioni, distintesi nella salvaguardia e valorizzazione della montagna.



Giunto alla nona edizione, il Premio letterario «Mario Rigoni Stern - per la letteratura multilingue delle Alpi» - istituito con l'intento di onorare la memoria dello scrittore asiaghese perpetuandone i valori di fratellanza tra i popoli, di rispetto dell'ambiente e dell'umanità alpina e promuovendo un concorso tra opere di narrativa e saggistica dedicate alle Alpi, al loro paesaggio e alle loro genti - ha avuto quest'anno come temi portanti la Tempesta Vaia dello scorso autunno, i boschi schiantati del Nordest, in particolare sull'Altopiano dei Sette Comuni, del Bellunese e del Trentino, e la riforestazione. Componenti della Giuria, i professori Ilvo Diamanti, Paola Maria Filippi e Mario Isnenghi, lo storico Daniele Jalla e lo scrittore Marco Albino Ferrari.

