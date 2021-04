BOLZANO - È ricoverato in gravi condizioni in ospedale un veneto di 32 anni, precipitato con il parapendio sul monte Penegal che sovrasta la conca di Bolzano. L'uomo di Bassano del Grappa ha perso il controllo della vela ed è finito rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuto l'elisoccoso Pelikan 1 che ha recuperato il ferito con il verricello, per poi trasportarlo all'ospedale di Bolzano.