Precipita per 150 metri in un canale, morto escursionista di 23 anni

TRENTO - E' stato ritrovato alle 15.30 di oggi 19 luglio il corpo senza vita di un escursionista di 23 anni, di Cles, rinvenuto senza vita circa 150 metri più a valle del sentiero tra la cima del monte Peller e la via ferrata che sale dal rifugio Peller, a una quota di circa 2.100. I familiari avevano denunciato il mancato rientro del ragazzo - atteso a casa per pranzo al termine di un'escursione programmata in solitaria verso la cima del monte Peller - intorno alle 13.50.