Post sessista di Valentini (FdI) e la collega Ambrosi chiede: «Ora via le mele marce»

TRENTO - «Che due palle sta propaganda per la violenza verso la donna. Se gli uomini sono così tremendi, sco...i i cavalli». Sono le parole di Luca Valentini, candidato Fdi alle ultime amministrative a Trento e responsabile 'culturale' di quel partito in quella zona. E sui social un'altra candidata Fdi Carolina Roat gli ha dato pure ragione». Lo denuncia il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. «Mi vergogno per loro - prosegue il leader di Si - non ci può essere spazio in politica per personaggi simili». «Mi auguro che Giorgia Meloni nelle prossime ore - conclude Fratoianni - annunci la loro cacciata da quel partito...».

La risposta

«Ieri è successa una cosa gravissima - scrive sul suo profilo social la collega di partito, Alessia Ambrosi - un esponente trentino del nostro partito, Luca Valentini, ha rivolto frasi ingiuriose contro le donne, ha usato parole imperdonabili e indegne, ha detto che la battaglia contro la violenza sulle donne è una sciocchezza aggiungendo, cito testualmente, 'Care donne, se gli uomini non vi vanno bene allora sco...i i cavalli'». Un post sessista, quello di Valentini, di cui ora però su Facebook non c'è più traccia perché l'esponente di Fdi lo ha cancellato.