Porto Tolle, la centrale termoelettrica diventa un villaggio turistico

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTO TOLLE - Da, capace di accogliere 8.000 ospiti al giorno e di dare lavoro a 400 addetti, attraverso un investimento da 60 milioni di euro. È la trasformazione che interesserà l'ormai ex sito industriale di Polesine Camerini, destinato a diventare Porto Tolle Village dall'estate del 2023, grazie a un'operazione di riconversione promossa da Enel, attuata da Human Company e presentata ieri in Regione. «Così rianimiamo un cadavere eccellente», ha detto il governatore Luca Zaia, «il secondo per dimensioni e il primo per impatto dei 23 che ci siamo ritrovati a gestire a livello nazionale», ha aggiunto Francesco Starace, amministratore delegato della multinazionale dell'energia.