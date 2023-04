Incidente di Porcia, una testimone: «Ho sentito le urla, non è la prima volta che succede»

PORCIA (PORDENONE) - «Ho sentito le urla, abito qua vicino». Una testimone racconta i momenti di paura di questa notte, 1 aprile, quando un'auto è uscita di strada a Porcia finendo nel lago. Un poliziotto si è gettato in acqua per salvare i due occupanti dell'auto, un uomo e una donna. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Auto nel lago a Porcia, «Ci siamo precipitati ad aiutare la ragazza. Poi Umberto si è tuffato per liberare l'uomo intrappolato ma la serratura era bloccata»

«Non è la prima volta che capita - continua la donna - Vede, c'è ancora la rete dall'ultima volta che è successo. Mi dispiace così tanto. Ma qui andrebbe chiuso tutto». (video di Giulia Soligon)