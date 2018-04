La Cassazione: «Il popolo veneto non è una minoranza nazionale»

di Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La legge che qualificava il popolo veneto «minoranza nazionale» è incostituzionale. L’ha deciso la Consulta, accogliendo il ricorso del Governo contro la norma regionale approvata nel dicembre del 2016, che partendo da propositi come ilnelle scuole e nelle tv, i doppi cartelli stradali con traduzione o i posti riservati nei concorsi pubblici, era arrivata a disciplinare la raccolta delle dichiarazioni spontanee di appartenenza attraverso un’aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete. Ma quel testo «contrasta con i princìpi sviluppati nella giurisprudenza» della Corte, che quindi ne ha dichiarato l’illegittimità, oltre a reputare l’inammissibilità dell’intervento in giudizio da parte del venetista Loris Palmerini e del suo coordinamento.LE MOTIVAZIONI - Ieri qualche eccesso di sintesi giornalistica ha portato ad attribuire alla Corte Costituzionale l’affermazione che «il popolo veneto non esiste», scatenando furiose reazioni politiche. In realtà le motivazioni della sentenza sono molto più articolate.