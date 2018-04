Voglia di governo a Nordest il 27% preferisce l'alleanza Lega-M5S

di Natascia Porcellato

IL SONDAGGIO - «Siamo arrivati primi, ma non abbiamo vinto»: con questa battuta Bersani, allora candidato premier del centrosinistra, aveva commentato i risultati delledel 2013. Cinque anni dopo, guardando ai voti del 4 marzo, osserviamo che ci sono molti primi: è primo (partito) il Movimento 5 Stelle; è prima (area politica) la coalizione di centrodestra; è prima forza (della prima area) la Lega. Nessuno, però, ha vinto: nessuno, infatti, ha i seggi sufficienti per governare da solo. Da qui, la girandola di ipotesi che sono circolate nell'ultimo mese, ipotesi che spesso hanno chiamato in causa proprio l'unico, vero, perdente: il Pd di Renzi. Andato a vuoto il primo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella, domani comincerà il secondo, ma questa impasse non sembra ancora risolversi.DIVISISecondo le analisi dell'Osservatorio sul Nordest curate da Demos, l'opinione pubblica dell'area, come quella nazionale, non sembra offrire una soluzione univoca. Una maggioranzatrova il gradimento del 27% degli intervistati nel Nordest, mentre in Italia si ferma al 24%.