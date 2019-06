Gomme,oli esausti e tv: sequestrato un park diventato discarica abusiva

di Marco Corazza

Dai rifiuti pericolosi all'imbarcazione abbandonata: sequestrata una discarica abusiva a. Nelle scorse settimane, i finanzieri di Gorizia, coadiuvati da Polizia locale e forestali, hanno eseguito un blitz su un’area destinata al rimessaggio di roulotte.Nell’area, di circa 15.000 metri quadrati, sono stati trovati rifiuti, illecitamente stoccati, sia “speciali” che “pericolosi”: bitume derivante da smantellamento stradale, bombole per gas gpl, pneumatici, materiali Raee (frigo, tv, computer, monitor, condizionatori d’aria ecc.), olio esausto, materiali in legno (mobilio vario, pallet e rifiuti vegetali). In un ulteriore cumulo sono stati rinvenuti altri oggetti di varia natura e un’imbarcazione di 30 piedi in evidente stato di abbandono oltre a 38 roulotte fatiscenti (delle 507 presenti nell’area). Sono state quindi segnalate violazioni al Codice dell’Ambiente, per l’”attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, con la società che non è infatti in possesso di alcuna documentazione autorizzativa per l’attività di stoccaggio e gestione di rifiuti.