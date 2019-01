Pm10, stop Euro4 anche a Venezia Si salvano solo Belluno e Rovigo

VENEZIA - Polveri sottili nell'aria, è emergenza in tutta la pianura Padana. Nel Veneto il livello di Pm10 tollerato dalle norme a tutela della salute (50 parti per milione) è stato superato stabilmente, per oltre quattro giorni consecutivi, in ben cinque capoluoghi su sette. Il livello "arancio" di allerta, quello che fa scattare ulteriori divieti alla circolazione e al riscaldamento, era già in vigore ieri a Treviso, Padova, Verona, Vicenza. Oggi 10 gennaio anche a Venezia è stata superata la soglia di Pm10 in atmosfera per il quinto giorno consecutivo: pertanto nella capitale regionale le misure di limitazione alla circolazione e al riscaldamento entreranno in vigore da domattina, 11 gennaio.



Fino a nuovo ordine, quindi, a Treviso, Padova, Verona, Vicenza e Venezia resteranno in vigore i limiti più severi. Eccoli:



- Tutti i giorni, anche sabato, domenica e i festivi, tra le 8.30 e le 18.30 è vietata la circolazione di ciclomotori e motocicli Euro0 a due tempi, delle auto a benzina Euro0 ed Euro1 e delle diesel Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 ed Euro4. Per i veicoli commerciali, il divieto di circolazione si estende ai veicoli diesel N1, N2 e N3 omologati Euro1, Euro2 ed Euro3.



- Per quanto riguarda il riscaldamento, è vietato usare impianti termici a biomassa (quindi legna e pellet) di classe inferiore alle 3 stelle. Sono inoltre vietati fuochi e combustioni all'aperto.



