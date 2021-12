Travolge e uccide una donna sulle strisce e scappa: presa una 33enne romena

CAMPITELLO (TRENTO) - È stata fermata nella notte dai carabinieri della Compagnia di Cavalese la donna accusata di aver travolto con la sua auto e ucciso Clelia Nicolao, una 67enne di Campitello, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali insieme al marito. Subito dopo l'incidente, avvenuto poco dopo le 16 di ieri in località Fontanazzo sulla strada statale 48 delle Dolomiti nel comune di Mazzin di Fassa, nella provincia autonoma di Trento, la 33enne romena si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. I militari l'hanno rintracciata in un garage di Canazei nella notte e l'hanno portata in caserma.