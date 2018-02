di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Vuoi fare uno allestire uno standin piazza? Prima devi. Scoppia la polemica sul sindaco di Vicenzache, in una delibera di giunta, obbliga chi chiederà uno- esclusi i plateatici di bar e ristoranti - a dire chiaramente “” al fascismo. Poche righe in cui si dichiarerà di. La proposta, pronta a passare in, ha sollevato un, assessore regionale all'Istruzione, ha detto che. «Gli antifascisti oggi sono violenti, prevaricatori, provocatori professionisti, picchiatori organizzati - osserva - Il pericolo della violenza c’è e va eliminato. Non firmerò mai questo proclama, perché sono per ilcontro la violenza, per la libertà di pensiero». Ironico, capogruppo consiliare di Forza Italia: «Achille III pensa di risolvere i problemi della città imponendo a coloro che chiedono il plateatico di dichiararsi antifascisti. Se crede ancora neidovrebbe chiamare i». Critica ancheche per il- l'appuntamento è alle 16.30 in contra' Muschieria - ha annunciato una manifestazione dallo slogan emblematico: “La libertà di espressione nell'Italia democratica”.Ma palazzo Trissino tira dritto. L'obiettivo è modificare ilper l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche. «Da più parti emerge preoccupazione per il diffondersi di movimenti che si ispirano al fascismo che tanto male ha fatto nella nostra storia - commenta Variati - Sulla scia di quanto hanno fatto altre città italiane, mi sembra opportuno che Vicenza,per la Resistenza oltre che per il Risorgimento, ribadisca».