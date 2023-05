Fauna selvatica, intesa sul piano di contenimento. Caner: «Dai cacciatori alle guardie individuiamo i soggetti»

VENEZIA - Alla Conferenza Stato-Regioni è stata data l'intesa al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Lo rileva l'assessore regionale all'Agricoltura, Federico Caner che ha partecipato all'incontro come coordinatore della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. «Abbiamo dato l'intesa, in sede di Conferenza, al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, - ribadisce Caner - che avrà come obiettivo quello di coordinare, in modo più efficace e rapido, gli interventi sul territorio.