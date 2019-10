No Pfas, sciopero dei penalisti: il maxi processo rinviato all'11 novembre

di Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -, subito un rinvio. La protesta nazionale degli avvocati penalisti sulla riforma della prescrizione ha portato il rinvio dell’ udienza preliminare sul caso del maxi-inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche che interessa le province diall'azienda Miteni di Trissino (accusata di aver provocato dolosamente l'inquinamento). Tutto è stato rinviato all'11 novembre prossimo.Si tratta di un procedimento record: 13 imputati, decine di richieste di costituzione di parte civile in rappresentanza di oltre 200.000 residenti, un danno all’ecosistema che i primi parziali riscontri quantificano in 136,8 milioni di euro.I COMMENTI -, portavoce, ha ribadito la volontà di costituirsi parte civile nel processo contro i manager dell’azienda di Trissino.LA REGIONE - L'avvocato, che assiste la Regione Veneto nella costituzione di parte civile, commenta: «Di fronte a contestazioni dolose, la Regione è chiaramente parte offesa in questo procedimento e si batterà per ottenere il riconoscimento del danno». E l'avvocato, difensore dei manager giapponesi di Mitsubishi: “C'è stato un rinvio tecnico per l’astensione nazionale a cui hanno aderito alcuni colleghi, ci riserviamo di dire la nostra più avanti”.