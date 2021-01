Laura e Peter, il giallo di Bolzano: «Coppia sparita da una settimana, nessuna traccia». Ricerche e indagini

Laura Perselli e il marito Peter Neumair sono svaniti nel nulla. Da una settimana. Nessuno sa niente. Un mistero, un giallo che si infittisce di ora in ora, giorno dopo giorno. La coppia - 68 anni lei e 63 lui - ha fatto predere le proprie tracce da Bolzano, in via Castel Roncolo 22 dove vivono, lunedì 4 gennaio. Da allora, il buio.

La grande villa dove i due vivono racchiude, per ora, l’unica certezza di questa vicenda: da lì, i coniugi sono usciti prima di scomparire. Sono usciti a piedi: Peter con il cellulare in tasca, Laura con il cellulare e la borsa. Poi, che strada hanno preso? Hanno svoltato a destra e poi imboccato vicolo Sabbia, per arrivare in pochi minuti sul lungo Talvera? Tragitto che Laura e Peter, ottimi camminatori, facevano spesso, per poi scendere fino al Twenty, sempre in ciclabile, e anche più giù. Una passeggiata lunga che, però, la coppia faceva durante il giorno, mai di notte. Lunedì hanno fatto quella strada? Cosa li ha convinti a cambiare? Oppure sono usciti e, invece di svoltare a sinistra, hanno girato a destra e si sono incamminati verso la passeggiata Sant’Osvaldo. Improbabile, visto che in teoria era chiusa e che, al buio, può essere davvero rischioso percorrerla, anche per qualcuno che la conosce. Laura e Peter avrebbero potuto anche incamminarsi verso il centro per poi, spostarsi chissà dove. Tre ipotesi tutte possibili, ma tutte improbabili. Perché era notte ed era molto, molto freddo.

I telefoni cellulari della coppia bolzanina sono stati spenti (o comunque hanno cessato di funzionare) tre le 21 e le 22 di lunedì 4 gennaio, non nella prima serata come era trapelato in un primo momento. È un dato tecnico che rende ancora più misterioso e complicato il caso al vaglio dei carabinieri che hanno intensificato le indagini e le ricerche (utilizzati anche coi cani). Da una settimana la ricerca prosegue senza un attimo di tregua. Ricerche sono state fatte anche nel fiume Isarco. Vigili del fuoco e forze dell’ordine non si fermano un attimo. Sabato e domenica i due coniugi sono stati cercati pure in Trentino, nelle acque dell’Adige. Senza nessun risultato. A Bolzano è arrivata anche la troupe di “Chi l’ha visto”: il caso è diventato nazionale. Intanto i familiari della coppia hanno ringraziato tutti coloro che stanno cercando i loro parenti.

Chi conosce Laura e Peter assicura che formano una coppia solida, due persone socievoli, solari e felici. Impossibile pensare a un gesto estremo, deciso insieme. No. Escluso. Esclusa anche la fuga da una realtà che i due vivevano a pieno. Allora cos’è successo? Un incidente? Un’aggressione? Un tentativo di rapina finito male? Dove sono Laura e Peter? Il mistero resta.

Ultimo aggiornamento: 12:09

