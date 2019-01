Veneto, quota 100 per 7000 nel pubblico: «Beffa sul Tfr%»

di Paolo Francesconi

VENEZIA «Becchi e bastonati. I 7.000 lavoratori veneti interessati da quota 100 impiegati nella funzione pubblica e nella sanitàse andranno in pensione col nuovo regime. Una beffa».A sostenerlo è Daniele Giordano, segretario regionale della Fp-Cgil, dopo la ricognizione del sindacato sui numeri dei lavoratori con i requisiti per accedere a quota 100: sono 3.384 nel comparto enti locali (quasi tutto l'ambito pubblico tranne scuola e università) e 3.727 nella sanità divisi tra 1.332 medici e 2.395 infermieri, tecnici di laboratorio, operatori socio-sanitari, amministrativi. Per un totale 7.111.