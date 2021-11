Pedone investito e poi trascinato per 3 chilometri da una seconda auto

TRENTO - Sono due le persone indagate per omicidio stradale a seguito della morte di Aldo Valentini, 73 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa a Javrè, nel comune di Porte di Rendena, in Trentino. Si tratta dell'uomo alla guida del primo veicolo, che ha investito e sbalzato Valentini sulla corsia opposta, e la 72enne alla guida della seconda vettura, che ha travolto la vittima, trascinandola per circa tre chilometri. Quest'ultima è indagata a piede libero anche per omissione di soccorso. Il sostituto procuratore Marco Gallina, della Procura di Trento, ha disposto gli accertamenti per stabilire le responsabilità di entrambi i conducenti e per capire se Valentini sia deceduto a causa del primo o del secondo investimento. Le due auto sono state sequestrate.