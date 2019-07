di Alda Vanzan

Difficile immaginare che oggi ci sarà la corsa dei, tutti a presentare domanda per poter lavorare in. Il termine delbandito da Azienda Zero scade domani, giovedì 1° agosto. E non si può certo dire che finora ci sia stata la ressa. «- dice l'assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin -. È chiaro che a questo punto dobbiamo ripensare con i medici certe scelte». Il ripensamento è contenuto in una delibera della giunta veneta pubblicata ieri sul Bur che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico paritetico, presieduto dal direttore dell'Area Sanità e Sociale, per la revisione dell'accordo regionale per la pediatria di libera scelta risalente al 2006. Il punto è che il nuovo Piano socio sanitario regionale del 2018 prevede non solo l'assunzione dei pediatri (e dei medici) di