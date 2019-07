Al via i pattugliamenti misti al confine con la Slovenia

TRIESTE - Inizia oggi il servizio di pattugliamento misto per il controllo del territorio al confine tra Italia e Slovenia per arginare il flusso di arrivi illegali in Friuli Venezia Giulia dal confine orientale.



I controlli, partiranno dall'ex valico di frontiera di Lipiza, località compresa nel comune sloveno di Sesana. Sulla stessa auto, agenti delle Polizie di Frontiera dei due Paesi. Il pattugliamento lungo la comune fascia confinaria delle provincie di Trieste e Gorizia, sul versante italiano, e di Koper e Nova Gorica, su quello sloveno, si svolge sulla base dell'accordo siglato tra Roma e Lubiana sulla cooperazione transfrontaliera e il protocollo di attuazione sull'esecuzione di pattuglie miste lungo il confine condiviso, firmato nei giorni scorsi tra i direttori dell'Immigrazione e delle Frontiere dei due Stati.

